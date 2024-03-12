كييف: لا نخشى وصول ترامب إلى البيت الأبيض

صرح وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، بأن بلاده لا تشعر بالقلق بشأن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى.

جاء ذلك ردًا على تقارير تشير إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي السابق تفيد بعدم استعداده لتقديم أي مساعدة لأوكرانيا.

وفي سياق متصل، ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن ترامب أكد له عدم استعداده لتقديم أي دعم مالي لتمويل الحرب في أوكرانيا، دون أن يصدر تعليق رسمي من فريق ترامب حول هذه الادعاءات.

وأثناء مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية، أوضح كوليبا أن أوكرانيا تعاونت مسبقًا مع ترامب، وبالتالي تفهم تفكيره وطريقة تعامله مع قضايا الحروب والنزاعات الدولية.

في تصريحات أخرى، أشار كوليبا إلى الفارق الواضح بالنسبة له بين الاستماع لتصريحات ترامب من خلال شخص آخر، والاستماع مباشرة إلى ترامب نفسه".

وأكد أن الحكومة الأوكرانية ستنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية، مشيرًا إلى استعدادها للتعاون مع أي رئيس يختاره الشعب الأمريكي، سواء كان الرئيس الحالي أو رئيسًا جديدًا.

وفي سياق متصل، أكد كوليبا أن أوكرانيا قد مرت بفترات صعبة، إلا أنه أكد على عدم وجود أي خوف لدى بلاده، مشيرًا إلى أنهم دائمًا ما يجدون طريقة للتغلب على التحديات والصعوبات بكرامة وبمصلحة وطنية عليا.

