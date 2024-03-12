رئيس مياه الفيوم يكرم العاملين بإدارة نظم المعلومات الجغرافية والمساحة

كرم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم العاملين بالإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية GIS والمساحة، تقديراً لمجهوداتهم القيمة المبذولة خلال العام الماضي لإنجاز المهام والأعمال المطلوبة من تحديث لقواعد البيانات الجغرافية لمنظومة المياه والصرف الصحي وتوقيع خطط الإحلال والتجديد واجراء أعمال الرفع المساحي اللازم لدراسة العديد من المشكلات لإيجاد الحلول لها، بالإضافة إلى مجهودات إنجاز أعمال الإدارة فيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"بالكفاءة المطلوبة.

وخلال التكريم أكد أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات والمعلومات ومواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي وإستخدام التطبيقات والبرامج المتطورة لتحقيق أعلى معدلات الأداء توفيراً للوقت والجهد وضمان تقديم خدمة أفضل لجميع عملاء الشركة.

وأكد النجار أن الشركة حريصة على تقدير جهود أبناءها الجادين وتوفير المناخ المشجع للأداء المتميز للعاملين من أجل الارتقاء بمنظومة العمل.

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