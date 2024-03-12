الدولار يستقر في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك علي مستوي الجهاز المصرفي داخل السوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.34 جنيه للشراء و 49.44 جنيه للبيع

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.6 جنيه للشراء و 48.7 جنيه للبيع في ميد بنك

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.7 جنيه للشراء و 48.8 جنيه للبيع في بنوك " إيجي بنك، المصرف المتحد، كريدي أجريكول،قناة السويس،البركة، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،الاستثمار العربي، الأهلي المصري، HSBC"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.77 جنيه للشراء و 48.87 جنيه للبيع في بنك مصر.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.8 جنيه للشراء و 48.9 جنيه للبيع في البنك الأهلي المتجد، و الأهلي الكويتي، والقاهرة".

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا نحو 49.13 جنيه للشراء و49.23 جنيه للبيع.