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الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

الدولار يستقر في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك علي مستوي الجهاز المصرفي داخل السوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.34 جنيه للشراء و 49.44 جنيه للبيع

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.6 جنيه للشراء و 48.7 جنيه للبيع في ميد بنك

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.7 جنيه للشراء و 48.8 جنيه للبيع في بنوك " إيجي بنك، المصرف المتحد، كريدي أجريكول،قناة السويس،البركة، التنمية الصناعية، المصرف العربي الدولي".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.75 جنيه للشراء و 48.85 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB،الاستثمار العربي، الأهلي المصري، HSBC"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.77 جنيه للشراء و 48.87 جنيه للبيع في بنك مصر.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.8 جنيه للشراء و 48.9 جنيه للبيع في البنك الأهلي المتجد، و الأهلي الكويتي، والقاهرة".

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا نحو 49.13 جنيه للشراء و49.23 جنيه للبيع.

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