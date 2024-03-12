التضخم في الولايات المتحدة يرتفع إلى 3.2 % خلال فبراير

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، بشكل غير متوقع، إلى 3.2 في المائة على أساس سنوي خلال شهر فبراير الماضي في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الامريكية - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في يناير، وساهم ارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، ومنها الإيجارات، بأكثر من 60 بالمئة في الزيادة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين.

وأضاف انه وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 بالمئة في فبراير بعد ارتفاعه 3.1 بالمئة في يناير.

ومن المتوقع أن تلعب أرقام تضخم أسعار المستهلكين دورا مهما في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يصوت واضعو أسعار الفائدة على ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 23 عامًا عند 5.25 إلى 5.5 في المائة.