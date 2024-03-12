٣٠ يونيو آخر موعد لاستقبال سيناريوهات مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة في وقتاً سابق عن فتح باب إستقبال السيناريوهات للمشاركة بمسابقة ممدوح الليثى للسيناريو والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذي تعقد دورتة الـ٤٠ خلال الفترة من ٣ إلي ٨ أكتوبر المقبل.

يذكر أن مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو للأفلام الروائية الطويلة، مسابقة سنوية ينظمها "مهرجان الأسكندرية، ويمول جوائزها عائلة السيناريست الراحل الأستاذ ممدوح الليثي ، ويمثلها الإعلامي الكبير الدكتور عمرو الليثي .

حيث تقام المسابقة سنويا ، اعتبارا من دورة المهرجان الثلاثين لهذا العام 2014) ، ضمن فعاليات المهرجان المقام بمدينة الأسكندرية ، وتهدف المسابقة إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر ، كما تهدف إلى توثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي في مصر وخارجها.

ومن المقرر أن تعلن نتائج المسابقة في حفل افتتاح المهرجان ، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان ، دون الإفصاح عن القيمة المالية لكل منهم ، وترتيبهم في الجائزة ، قبل إعلان النتائج بشكل نهائي، وقتصر الاشتراك في المسابقة علي المتسابقين المصريين ، وفقا للشروط التي وضعتها إدارة المهرجان

وتحدد إدارة المهرجان شروط المتقدمين للمسابقة، حيث يشترط في المتقدم لهذه المسابقة ، أن يكون مصري الجنسية، وغير محدد السن عند التقدم للمسابقة، اما شروط السيناريو المقدم للمسابقة، يشترط في السيناريو المقدم لهذه المسابقة، أن يكون مكتوبا باللغة العربية علي الكمبيوتر، ألا يكون قد سبق مشاركته في أي مسابقة مماثلة ، داخل مصر أو خارجها، أن يكون العمل الأول أو الثاني لصاحبه، يتعهد صاحبه بعدم تنفيذه قبل إعلان نتائج هذه المسابقة ، بشكل نهائي، يقدم صاحبة أيه تعهدات أو التزامات أدبية أو مستندات ، تطلبها منه إدارة المهرجان، يقدم المتسابق عدد3 نسخ ورقية للسيناريو المقدم للمسابقة ، بعدد أعضاء لجنة القراءة ، إضافة لنسخة تحتفظ بها إدارة المهرجان ، لتيسير عمل اللجنة، ويقدم المتسابق نسخة إليكترونية (C.D) من السيناريو ، للرجوع إليها وقت الحاجة، كما يقدم المتسابق سيرته الذاتية مطبوعة علي الورق أو علي نسخة C.D- تحتفظ إدارة المهرجان بنسخ السيناريوهات الفائزة ، وقد ترد النسخ التي لم يحالفها الحظ في المسابقة لأصحابها.

وتشكل إدارة المهرجان ، دون غيرها ، لجنة خاصة لتحكيم هذه المسابقة ، من بين صناع السينما والنقاد والكتاب والمثقفين ، ويحدد المهرجان رئيس هذه اللجنة ، الذي ينظم العمل بها ، وطريقة تحديد الجوائز وترتيبها ، بالشكل الديموقراطي ، والحيادية الكاملة. ويشترط ألا يكون لأي عضو في هذه اللجنة أية علاقة مباشرة ، بأي من المتقدمين لهذه المسابقة.

حيث تلتزم اللجنة بتقديم نتائجها النهائية ، لإدارة المهرجان ، بالطرق المتبعة التي تضمن السرية التامة لهذه النتائج ، يعلم رئيس اللجنة إدارة المهرجان بأسماء الفائزين الأربعة لدعوتهم لحفل الختام ، وتسليمهم الجوائز.

ويعلن رئيس اللجنة جوائز المسابقة ، في حفل افتتاح المهرجان ، ويقوم بتسليمها السيدين: رئيس المهرجان والإعلامي الدكتور عمرو الليثي ،وتعين إدارة المهرجان مقررا لهذه اللجنة ، للتنسيق بين الأعضاء والمتسابقين ، وضمان سير عمل اللجنة ، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة ، حتي انتهاء عملها.

وعن الجوائز المادية المقررة لهذه المسابقة ، هفي أربع جوائز ، قيمتها 50 ألف جنيه مصري، ويقدم هذه الجوائز المادية الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ممثلا لعائلة السيناريست الأستاذ ممدوح الليثي، يمنح الفائزين شهادة تقدير ، يقدمهما رئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة.

وللإشتراك في هذه المسابقة ، علي المتسابق التقدم لإدارة المهرجان لطلب استمارة الاشتراك ، لتعبئتها ، وتقديم أية مستندات تطلبها الإدارة.

يفتح باب الاشتراك اعتبارا من الأول من مارس 2042 وأخر موعد لتلقي السيناريوهات نهاية شهر يونيو2024 ، ولن تقبل أيه أعمال بعد هذا التاريخ.