العراق يرسل 482 طنًا من المساعدات الغذائية إلى غزة

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، وصول قافلة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الحملة الشعبية الرسمية التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي لجمع المساعدات لأهالي غزة.

تضمنت القافلة 482 طنًا من المواد الغذائية، بما في ذلك الطحين وباقي المواد الأساسية، وذلك بهدف التخفيف من معاناة أهالي غزة الذين يتعرضون لعدوان مستمر من قوات الاحتلال.

تم تسليم المواد إلى مخازن الغباوي في الأردن بحضور ممثل الهيأة الخيرية الأردنية وممثل منظمة الأونروا.

وأضاف البيان "تم تسليم المواد إلى مخازن (الغباوي) في الأردن، بحضور ممثل الهيأة الخيرية الأردنية وممثل منظمة الأونروا، ومازال العمل متواصلًا في تقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الصابر".