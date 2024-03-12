الأمن يضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 25 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة مطروح) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء أراضى البناء والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.