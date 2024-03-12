حبس شقيقين متهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة حبس شقيقين متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز أبو النمرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة .

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبط (شقيقين- مقيمان بالعقار محل الواقعة) وعُثر بإحدى غرف العقار على حفرة بعمق 4 أمتار أدوات الحفر.. واعترفا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ.