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الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس شقيقين متهمين بالتنقيب عن الآثار في الجيزة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة جنوب الجيزة حبس شقيقين متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز أبو النمرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة .
وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة المركز.
بالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبط (شقيقين- مقيمان بالعقار محل الواقعة) وعُثر بإحدى غرف العقار على حفرة بعمق 4 أمتار أدوات الحفر.. واعترفا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ.

حبس شقيقين متهمين النقيب عن الاثار الجيزة