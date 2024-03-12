الكرملين تؤكد استلام رسالة بشأن سحب حرس الحدود الروسي من مطار يريفان

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن موسكو تسلمت رسالة بشأن سحب حرس الحدود الروسي من مطار يريفان بأرمينيا، مشيرا إلى أن الاتصالات ستتواصل بين الوزارات المعنية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريح للصحفيين اليوم /الثلاثاء/ -" إن موسكو تلقت رسالة بشأن سحب حرس الحدود الروسي من مطار يريفان، ويجري حاليا إجراء الاتصالات بين الوزارات المعنية، وكل ما يمكنني قوله الآن هو أن هذه الاتصالات ستستمر على جميع المستويات الممكنة بين البلدين".

وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أعلن صباح اليوم أن بلاده بعثت برسالة إلى الجانب الروسي بشأن سحب قوات حرس الحدود الروسية من المطار المذكور.

وعلى صعيد آخر استبعد المتحدث الصحفي باسم (الكرملين)أن تتمكن بلاده من وقف مظاهر رهاب الروس الـ"روسوفوبيا" في الدول غير الصديقة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن رهاب الروس ليس خبرًا جديدًا بالنسبة لنا وكان من الواضح أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الروسية ستكون هناك محاولات متزايدة للتشكيك بطريقة أو بأخرى في شرعية عمليتنا الانتخابية وتكثيف الهجمات على كياناتنا الجديدة بجانب التشكيك في شرعية التصويت والإرادة الشعبية هناك.

