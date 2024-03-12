بالفيديو.. أستاذ تغذية يكشف أهمية الصيام المتقطع للجسم

قالت الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، إن السنوات الماضية شهدت إجراء أبحاث علمية حول الصيام المتقطع الذي هو شبيه تماما بالصيام الذي يصومه المسلمون، وأثبتت أن فوائد عديدة تعود بالنفع على الجسم.

وأضافت "كاظم"، في تقرير، عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه على رأس هذه الفوائد تحسين وظائف المخ والتركيز والحالة المزاجية كما يستخدم في علاج بعض الأمراض مثل الصرع.

وتابعت، أنه يستخدم حرق الدهون ومعالجة الكثير من الأمراض فضلا عن تحسين الحالة المزاجية، كما أنه يعزز نمو المخ ويؤدي إلى تكون خلايا جديدة ويعدل الحالة المزاجية، كما أن الصيام يؤدي إلى استخدام مادة الكيتونات التي تُنتج عند حرق الدهون كبديل للسكر، ليضطر الجسم في أن يأخذ طاقته من الدهون.

وأوضحت، أن الصيام يجعل الجسم ينظف جسمه ويتخلص من الخلايات والنفايات، لافتةً إلى أن الصيام يُحسن الجهاز المناعي وينشطه ويحسن مستوى السكر، لأننا نمتنع عن الأكل لفترة طويلة، فنعطي راحة للبنكرياس من عملية إفراز الأنسولين.