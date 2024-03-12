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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بالقليوبية، حبس المتهمين بتشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة، والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية واستعراض قوة بدائرة قسم ثان بنها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص وهم: مصطفى ا "، و"درويش.ي" و"محمد.ع"، تخصصوا في الاتجار في المواد المخدرة، والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية واستعراض قوة، متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب مصطفى الديب معاون أول قسم ثان بنها، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما، كمية من نبات البانجو والحشيش، وسلاح ناري بندقية، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم أقروا جميعا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين أيام على ذمة التحقيقات.

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