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الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

أول تحرك برلماني بشأن مد عمل المعلمين بعد سن الـ60 عاما

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم
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أعلنت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهات إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن مد عمل المعلمين بعد سن الـ60 عاما.

ولفتت في طلبها إلى تداول أنباء خلال الأيام الأخيرة تصريحات منسوبة لوزير التربية والتعليم، بشأن اعتزامه مد عمل المعلمين بعد سن الـ 60 عاما، وفقا لعدة شروط.

وقال عضو مجلس النواب، إن تلك التصريحات المنسوبة للوزير تسببت في حالة من الجدل والاستياء بين خريجي كليات التربية الذين ينتظرون فرصة في أي مسابقة أو تعاقد للعمل بوزارة التربية والتعليم.

وطالبت، وزارة التربية والتعليم، بكشف أسباب الاستعانة بمن بلغ سن الـ 60 من المعلمين في سد العجز، وعدم الاستعانة بالشباب حديثي التخرج من كليات التربية المؤهلين للقيام بمهمة التعليم، والذين يمتلكون طاقة وقدرة تحمل للعمل بالمدارس بشكل أكبر من المعلمين الذين بلغوا سن المعاش.

النائبة فاطمة سليم طلب احاطة وزير التربية والتعليم مد عمل المعلمين بعد سن الـ60 عاما