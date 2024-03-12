انطلاق الامتحانات التجريبية على التابلت بالمدارس الثانوية في القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انطلاق الامتحانات التجريبية على التابلت بالمدارس الثانوية بالقليوبية، وذلك للصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تكرار تلك الامتحانات التجريبية حتى يعتاد الطلاب على الاختبارات الإلكترونية التجريبية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وقالت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إن الاختبارات الإلكترونية التجريبية يتم إعدادها على مستوى كل مدرسة بواسطة أخصائي التطوير التكنولوجي، وتحت إشراف التطوير التكنولوجي بالإدارات ومركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وأن تلك النماذج تستهدف وضع الطالب وتهيئته لأداء الامتحانات على أجهزة التابلت.

انطلاق الامتحانات

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