"سياحة وفنادق" حلوان تنظم ندوة حول مستجدات القطاع السياحي بمصر

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ندوة بعنوان "مستجدات القطاع السياحي بمصر"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة سهى عبد الوهاب عميدة الكلية، وإشراف الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ألقى الندوة الدكتور خالد العناني، الأستاذ بقسم الإرشاد السياحي ووزير السياحة والآثار السابق، حيث تناول أهم المستجدات التي طرأت على القطاع السياحي بمصر، وأشاد جميع الحضور بالمعلومات الثرية التي تم تناولها خلال الندوة.

شارك في الندوة ما يقرب من مائة طالب وطالبة من أقسام الإدارة الفندقية والإرشاد السياحي والدراسات السياحية، حيث أتاحت الندوة فرصة للطلاب لمعرفة آخر المستجدات في القطاع السياحي المصري من خبير متخصص.