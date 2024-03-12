وزارة العمل تنظم ندوات توعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، ندوة تعريفية حول مشروع مهنى 2030، مركز آفاق للتدريب والاستشارات الحاصل على ترخيص مركز تدريب مهنى من وزارة العمل كأول مركز تدريب خاص على مستوى الصعيد وذلك بالتنسيق مع مديرية العمل بالمنيا، تناولت التعريف بمراحل المشروع وأهدافه والشهادات والتراخيص والكارنيهات التى سوف يمنحها المشروع للمدربين والمتدربين، وأيضاً تنظيم فعاليات ندوة للتوعية بشركة الدقهلية للدواجن والوحدة الصحية بأبو قرقاص، تضمنت موضوعات الندوة (المخاطر البيولوجية - ومخاطر الحريق - وخطة الطوارئ والإخلاء) بحضور 34 من العاملين بالشركة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت العاملة فى نطاق المحافظة، للتوعية بمخاطر بيئة العمل وأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر للحفاظ على الأفراد والمنشآت والمترددين من المخاطر المختلفة فى أماكن العمل، وكذلك إتخاذ الغجراءات التنفيذية لمشروع مهنى 2030 التى أطلقته الوزارة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وأضافت مدير المديرية أنها استعرضت مشروع مهنى 2030، وعرض فيديو لمؤتمر المشروع، مؤكدة أن المديرية على استعداد للتعاون مع مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص مركز تدريب مهنى، وأشارت إلى أنه تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وطبقا لخطة التوعية بالمديرية نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بأبو قرقاص ندوة التوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية، وقدم المحاضرات بها الكيميائى حسام الدين ثابت مدير المكتب، والكيميائى حسن عبد الفتاح مفتش المكتب.

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