تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024

لأول مرة، تجاوز سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء أسعار تداول العملة الخضراء بالسوق السوداء ليسجل 49 جنيها تقريباً.

استقر سعر الصرف الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 48.97 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

سجل سعر الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.00 جنيهًا للشراء، و49.10 جنيه للبيع.

سجل سعر الصرف الدولار في بنك مصر نحو 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.

سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر نحو 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.

سجل سعر الصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.