دورة الألعاب الأفريقية.. استقبال رسمي لبعثتي تنس الطاولة والريشة الطائرة

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا من الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الحافز والتكريم؛ لاستقبال بعثتي تنس الطاولة والريشة الطائرة بعد العودة من منافسات دورة الألعاب الأفريقية، التي تُقام في غانا حاليًا.



كما تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي كافة أفراد البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية التي تقام في غانا حاليًا، بتصدرها جدول الميداليات على صعيد كافة الألعاب



وأكد الوزير في رسالته للاعبين علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين، مبينًا أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.