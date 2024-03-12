جماهير الاتحاد تتجمع أمام إحدى المستشفيات للاطمئنان على لاعب فيوتشر

تجمعت جماهير الاتحاد السكندري بأعداد كبيرة أمام إحدى المستشفيات بالإسكندرية القريبة من الملعب، وذلك للاطمئنان على أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الدقائق الأخيرة لمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

و سقط اللاعب بمفرده ودخل في إغماء وقام الجهاز الطبي بنقله عبر سيارة إسعاف سريعا لإحدى المستشفيات القريبة من الملعب للإطمئنان على حالته.

وتعادل فريق فيوتشر بقيادة مدربه تامر مصطفي، سلبيا مع فريق الاتحاد السكندري، وذلك في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ 16 لمسابقة الدوري الممتاز.

خاض فيوتشر اللقاء بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، محمد ربيعة

الوسط: عمرو السيسي، حساني اموراني، محمد فاروق، علي زعزع، جوناثان نجويم

الهجوم: أحمد عاطف

التعادل رفع رصيد فريق الاتحاد السكندري للنقطة 24 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما ارتفع رصيد فيوتشر للنقطة 17 في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز.