أعرب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، عن اعتقاده بأن روسيا ليست مهتمة بعد بالمفاوضات مع أوكرانيا.

وأضاف بيرنز خلال جلسة استماع في اللجنة المختارة للاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي أن: "تقييمنا هو أن روسيا اليوم ليست جادة بشأن المفاوضات"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى أن المساعدة الأمريكية ستساعد القوات المسلحة الأوكرانية على شن هجوم في نهاية عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا له، فإن المساعدة الأمريكية ستمنح القوات المسلحة الأوكرانية الفرصة لضرب شبه جزيرة القرم.

وفي سبتمبر 2022، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، إن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا، وإن المطالبات بالأراضي الروسية ستتلقى الرد المناسب.

وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا على أن قضية شبه جزيرة القرم مغلقة بالنسبة لروسيا، وأن الاستفتاء في شبه الجزيرة تم إجراءه بما يتفق بشكل صارم مع القانون الدولي.