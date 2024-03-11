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الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية يكشف تطورات جديدة بشأن هدنة في غزة

مدير الاستخبارات
مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز
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كشف أكد مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، اليوم الإثنين عن تطورات جديدة بشأن الهدنة في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي تطور جديد، قال مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن هناك اتفاق هدنة في قطاع غزة على الطاولة الآن يتضمن تبادل عدد من السيدات المحتجزات والمسنين المحتجزين مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين، وفقا لما أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأوضح "بيرنز" أن  العديد من المدنيين الفلسطينيين في غزة يعانون أوضاعا إنسانية صعبة، وسنواصل العمل على التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة.

وتحتجز فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عشرات الرهائن الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر الماضي، وجرت خلال الأسابيع الماضية مفاوضات بوساطة مصرية قطرية أمريكية بشأن الإفراج عنهم إلا أن إسرائيل رفضت شروط حماس.

 

مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية هدنه في غزه وليام بيرنز الهدنة في قطاع غزة