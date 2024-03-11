الشرطة البولندية تنفي إيقاف المتظاهرين للحافلات الأوكرانية

أكدت الشرطة البولندية اليوم الاثنين عدم صحة التقارير التي تفيد بأن المتظاهرين، إلى جانب ضباط الشرطة، أوقفوا الحافلات المستأجرة المتجهة من وإلى أوكرانيا بالقرب من نقاط التفتيش الحدودية.

وأشارت الشرطة البولندية إلى أن "هذا غير صحيح، لا شيء من هذا القبيل يحدث وليس لدينا أي سيطرة على الإطلاق على المساعدات الإنسانية أو العسكرية أو الطبية أو الحافلات التي تقل الركاب، إنهم يسيرون دون عوائق"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفروم الأوكرانية.

وكما أفاد نائب رئيس الوزراء الأوكراني لإعادة الإعمار، وزير تنمية المجتمع والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا، أولكسندر كوبراكوف، زُعم أن المتظاهرين والشرطة أوقفوا الحافلات التي تقل الركاب، متجهة إلى بولندا والعودة، بالقرب من الحدود.

وفي هذا الصدد، قال سفير أوكرانيا لدى بولندا، فاسيل زفاريتش، إن القنصل من القنصلية العامة لأوكرانيا في لوبلين انطلق إلى نقطة تفتيش دوروهوسك لمعرفة المزيد عن الوضع.