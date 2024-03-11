بالفيديو.. رئيس أساقفة كانتربري يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

هنأ جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري والرئيس الروحي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم، المسلمين حول العالم، بحلول شهر رمضان الكريم.

وأضاف خلال مقطع الفيديو المنشور له عبر صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي أنه يتمنى للمسلمين السلام والفرح مع دخولهم هذا الموسم من شهر رمضان: هذا الوقت الخاص للصلاة والصوم والتأمل الروحي.

وتابع «ويلبي»: أشكرهم على المساهمة الكبيرة التي يقدمها المسلمون لمجتمعنا، أدعو الله أن يكون رمضان هذا العام وقتا للتجديد، وأن نتمكن من مواصلة تعزيز أواصر الصداقة بيننا والعمل معا من أجل السلام والعدالة.