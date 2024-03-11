حرمان الوالد أو الأم من أولادهم يعد من موجبات اللعن.. شاهد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول حرمان أهل الزوج لها من أطفالها بعد الطلاق، وبيّن حكم الشرع في ذلك التصرف.

وأوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على فضائية "الناس" اليوم الاثنين، أن حرمان الوالد أو الأم من أولادهم يعتبر من موجبات اللعن.

وأكد على ضرورة تمكّن كل طرف من مراعاة أولاده حتى لو كان بينهم مشاكل، مشيرًا إلى أن منع الأولاد عن أمهم أو أبوهم كمثل شخص يقتل نفسه، بسلاح وهو الطفل الذي سيدفع الثمن.

وتابع: "لازم نحل كل هذه المشاكل بشكل ودى، ولم يحدث يصبح اللجوء للقضاء ضرورة".

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