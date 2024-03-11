الكرملين: بوتين يتفق مع البابا فرانسيس بشأن حل الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، اليوم، على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفق تمامًا مع بابا الفاتيكان البابا فرانسيس فيما يتعلق بضرورة استخدام المفاوضات كوسيلة أساسية لحل الأزمة الأوكرانية.

وأوضح بيسكوف أن بابا الفاتيكان أكد خلال مقابلة إعلامية مع الإذاعة والتلفزيون السويسريين على أهمية الحوار والتفاوض كسبل للتسوية السلمية، مشيرًا إلى تصريحات بابا الفاتيكان حول استعداد أوكرانيا لبدء مفاوضات وإنهاء الصراع.

وأضاف بيسكوف أن تصريحات بابا الفاتيكان تؤكد على الرغبة الروسية المتجذرة في التوصل إلى حل سلمي من خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتين قد أعرب مرارًا عن استعداد روسيا للجلوس على طاولة المفاوضات وحل جميع القضايا المعلقة بطرق سلمية ودبلوماسية.

في مقابلة تلفزيونية، أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على ضرورة أن تتحلى أوكرانيا بما وصفه بـ"شجاعة الراية البيضاء"، مشيرًا إلى أهمية الشجاعة في التفاوض لإنهاء الحرب التي بدأت قبل عامين وأدت إلى خسائر بشرية فادحة.وأشار مدير المكتب الصحفي للفاتيكان، ماتيو بروني، إلى تصريحات البابا فرانسيس قائلًا إن البابا دعا إلى شجاعة في الدفاع عن القيم الإنسانية والتفاوض بحكمة، مؤكدًا أن هذه الشجاعة لا تعني الاستسلام بل تمثل بالعكس تصميمًا على إيجاد حلول سلمية للصراعات.