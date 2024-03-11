زيادة جديدة في أسعار الذهب خلال أول أيام شهر رمضان

عادت أسعار الذهب المحلي إلى الارتفاع خلال تداولات أو شهر رمضان المبارك بشكل تدريجي معتدل، وذلك بعد أن تراجعت منذ بداية الأسبوع، حيث يظل التذبذب هو المسيطر على حركة الذهب بسبب ترقب المستثمرين لتغيرات سعر الصرف.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3120 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3135 جنيها للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 60 جنيها ليغلق عند المستوى 3110 جنيهات للجرام وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3170 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب يوم أمس وسجل أدنى مستوى عند 3100 جنيه للجرام، وذلك قبل أن يبدأ في التعافي التدريجي ليظل التذبذب هو المسيطر على تحركات الذهب مع عدم وضوح الاتجاه حالياً.

الذهب يتحرك في نطاق واسع بعض الشيء بين 3100 – 3350 جنيها للجرام، واختراق هذه المنطقة قد يحدد توجهات السعر، ولكن التحرك في السوق حالياً يعتمد على تغيرات سعر الصرف خاصة بعد أن تقلصت الفجوة بين سعر الدولار في السوق الموازي والبنوك الرسمية.

اليوم وصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك إلى المستوى 49.50 جنيه لكل دولار، ليتراجع من أعلى مستوى سجله منذ تحرير سعر الصرف 50.85 جنيه لكل دولار.

هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع التضخم الأساسي الذي يستثنى عوامل التذبذب على المستوى السنوي خلال فبراير الماضي بنسبة 35.1% مقارنة مع قراءة يناير بنسبة 29%. بينما على المستوى الشهري سجل التضخم الأساسي 13.2% مقابل 8.1%.

من جهة أخرى توسع العجز في الميزان التجاري في مصر خلال ديسمبر الماضي بنسبة 17.8% على أساس سنوي ليسجل 3.03 مليار دولار وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يأتي توسع العجز التجاري في ظل انخفاض الصادرات بنسبة 23% على المستوى السنوي لتسجل 3.48 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تشهد أونصة الذهب العالمي تحركات هادئة مع بداية الأسبوع في ظل رغبة الأسواق في انتظار بيانات التضخم الأمريكية التي تعد أهم الأحداث هذا الأسبوع والتي تصدر يوم غد الثلاثاء، لتبقى التداولات بالقرب من أعلى مستوى تاريخي لها، وحتى الآن لم يظهر الذهب علامة على الدخول في تصحيح سلبي أو جني للأرباح.

تراجع سعر الذهب المحلي منذ بداية الأسبوع حيث تأثر بالتراجع الطفيف في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، حيث يستمر الترقب في الأسواق للتغيرات على السعر الرسمي في البنوك بعد أن تقلصت الفجوة بين سعر البنك وسعر السوق الموازي.

التداولات الهادئة لسعر الأونصة العالمية اليوم واغلاق سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 2180 دولار للأونصة قد يفتح المجال لبدء عمليات بيع لجني الأرباح على الذهب، ولكن قد لا يحدث هذا قبل صدور أخبار التضخم الأمريكية، لذا من المتوقع أن تستقر التداولات حتى هذا الوقت بين 2170 – 2190 دولار للأونصة.

في حالة جاءت بيانات التضخم أفضل من التوقعات قد تدفع الذهب إلى بداية التصحيح السلبي ليستهدف منطقة 2140 – 2150 دولار للأونصة وبعدها المستوى 2120 دولار.

السعر المحلي

انخفض سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس ليسجل أدنى مستوى عند 3100 جنيه للجرام عيار 21 ليعود إلى التعافي التدريجي من هذا المستوى، حيث يستمر سعر الذهب في البحث عن اتجاه واضح ونتيجة لهذا يظل التذبذب هو السائد في تحركاته.

حالياً يتداول الذهب داخل نطاق بين 3100 – 3350 جنيه للجرام والخروج من هذه المنطقة قد يحدد اتجاه الذهب، وفي حالة الهبوط سيكون عليه كسر المستوى 3000 جنيه للجرام ليستمر في الهبوك، وسيتوقف هذا على تغيرات سعر الصرف.

استكمال صعود سعر الذهب سيعتمد على الاختراق الناجح للمستوى 3350 جنيه للجرام واستهداف المستوى 3400 ثم 3450 جنيه للجرام، ولكن سيعتمد ارتفاع السعر على التغيرات في سعر الصرف أو في سعر الذهب العالمي.