فى ذكرى ميلاده.. "بطة مش ليك يا مرزوق" أشهر إفيهات الراحل محمد متولي

تحل اليوم ١١ مارس ذكرى ميلاد الفنان القدير محمد متولى، والذى رحل عن عالمنا ١٧ فبراير عام ٢٠١٨ عن عمر يناهز 70 عام بعد أن قدم مسيرة فنية حافلة الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية.

البداية الفنية

تخرج الفنان محمد متولى فى المعهد العالى للفنون المسرحية، ليحقق حلم دخول عالم الفن ويقدم أولى تجاربة السينمائية في فيلم "خلى بالك من زوزو"، لتبدأ الإنطلاقة الفنية فى كل جوانب الإبداع بين المسرح والسينما والستلفزيون.

أبرز إفيهات الفنان محمد متولى

تمتع الفنان محمد متولى بخفة الظل والروح الفكاهية، وهو ما أسهم فى قيامه بالعديد من الأدوار الكوميدية خلال مسيرته الفنية، ومع تنوع أعمال الكوميديا التى قدمها، كان له العديد من اللزمات والإفيهات الفنية التى ظلت خالده مع الجمهور، وأبرز تلك الإفيهات والأدوار جملته الشهيرة فى فيلم "سلام يا صاحبي" حيث قدم شخصية خوليو "بطة مش ليك يا مرزوق"، وهى الأبرز بعد أن علم برغبة صديقة الزواج من فتاه لا تحبه.

وقدم أيضا شخصية الحاج إسماعيل فى فيلم "مطب صناعي" والذى كان يناقض كلامه فى نفس اللحظة لإبراز نفسه بأفضل صورة، وكانت الجملة الأشهر له "الحاج إسماعيل طول عمره بيرجع فى كلامة".

أبرز الأعمال

قدم الفنان محمد متولى العديد من الأعمال الفنية خلال مسيرتة، على مستوى السينما كان أبرزها "لإمبراطور، سلام يا صاحبي، عصابة حمادة وتوتو، مطب صناعي"، وعلى مستوى المسرح قدم "ولاد اللذينة، حزمني يا، رصاصة فى القلب، أهلا يا دكتور، إنتهي الدرس يا غبى"، وفى الدراما التلفزيونية قدم العديد من الأعمال أبرزها "بلاد السعادة، صح النوم، الشهد والدموع، أوراق مصرية، حارة الزعفراني، الدالي".

العمر لحظة

كشفت أسرة الفنان الراحل محمد متولى فى لقاء تلفزيوني مع الإعلامية مني الشاذلي، أن الفنان محمد متولى كان لا يعاني أى أزمات صحية قبل وفاته، وأنه كان يعاني فقط من مرض السكر وتعب بالقلب منذ سنوات، وقادر على التعايش والتأقلم بدون أى مخاطر.

وتابعت أسرة الفنان محمد متولى عن آخر لحظات قبل الوفاه، أنه كان يعاني فقط من مرض البرد، وكان جلس بينهم ويتحدث بشكل طبيعي، وفجأه لقي ربه بدون مقدمات أو مؤشرات للوفاه.