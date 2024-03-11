سفير مصر بالكويت: دور المرأة المتميز داخل الأسرة والمجتمع يثري الحركة الثقافية والفنية

أكد سفير جمهورية مصر العربية بالكويت أسامة شلتوت أهمية الدور الثقافي والفكري والفني في التواصل بين الشعوب لما تقوم به من مزج للثقافات المختلفة، مشيرا إلى الدور المتميز الذى تبذله المرأة داخل الأسرة والمجتمع في إثراء الحركة الثقافية والفنية.



وقال شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الاثنين على هامش معرض الفن التشكيلي الذي تنظمه منصة الفن المعاصر بالتعاون مع السفارة المصرية بالكويت تحت عنوان " اليوم العالمي لحقوق المرأة بعيون فنانات وفنانين مصريين " بمشاركة 35 فنانا من الجالية المصرية بالكويت بلوحات فنية وقطع من النحت تمثل دور المرأة في المجتمع - إن المعرض يبرز دور المرأة في المجتمع فهي الأم والأخت والزوجة التي تحمل على عاتقها الكثير لتربية جيل واعي ومثقف ليخدم المجتمع بما يتطلبه من احتياجات.



وأشار السفير شلتوت إلى أن المعارض القادمة التي ستنظمها السفارة المصرية بالكويت مثل معرض رؤى مصرية في عامه السابع الذي يأتي قريبا من خلال برنامج ثقافي يضم مجموعة من الأنشطة، ونادي السينما ليعبر عن الثقافة المصرية، مشيدا بتبادل الخبرات مع دولة الكويت من خلال التعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي.



وتأتي مشاركة الفنانين ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية والفنية التي تقوم بها السفارة المصرية بالكويت على مدار العام حيث قدم الفنانين أعمالهم من خلال عرض 55 لوحة فنية اختلفت في اشكالها ومدارسها الفنية وأيضا المساحات والألوان ولكنها ارتبطت بكيان واحد ومحور محدد كان تسليط الضوء علية أمر مهم وهو أن المرأة مرآة المجتمع، تعكس مدى تقدمه وتطوره ورقيه فنلاحظ المعالجات الفنية المختلفة لكل فنان فمنهم من استخدم الفكر التعبيري وإحساسه بالمرأة فكان التنوع واضح في طرح الفكرة بأسلوب معبر يحمل صفة الابتكار وغير ذلك قدمت مجموعة من الأعمال النحتية المجسمة واستخدم فيها الفنانات والفنانين طرق مستحدثة في التشكيل التعبيري والفني وأيضا في تنوع الخامات المستخدمة في صب تلك المنحوتات مثل البرونز والسبائك والرخام فكان تنوعهم واضح في الخامة والأسلوب لترك الانطباع الصادق عن الدور المحوري الهام التي تلعبه المرأة في المجتمع.



من جانبه أشاد المنسق العام للمعرض دكتور إبراهيم سلام بدور السفارة المصرية وحرصها على نشر الثقافة الفنية والأدبية وأيضا العلمية بشكل دام ومستمر فكانت مشاركة فنانات وفناني الجالية المصرية في اليوم العالمي لحقوق المرأة بهذا المعرض متميزة وعرضت مشاعر الوفاء للفنان للمراة فجاءت الأعمال تحمل السمات الإبداعية في التشكيل سواء كانت نحت أو رسم وتصوير فتعرفنا على مدارس متنوعة للفنون انطلقت بالتعبير عن أهمية دور المرأة في المجتمع.