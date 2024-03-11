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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تجديد حبس حداد بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس  حداد  15يوما علي ذمة التحقيقات لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل العقار محل سكنه الكائن بدائرة قســـم شرطة المطرية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (حداد) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه الكائن بدائرة قســـم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر داخل العقار المُشار إليه، وتبين وجود حفرة وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة فى التنقيب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أعمال الحفر الأجهزة الأمنية التنقيب عن الآثار