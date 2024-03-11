محافظ أسوان: منح شهادة الاعتماد لـ 37 وحدة رعاية أولية ومستشفى

أعلنت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه عن موافقة اللجنة العليا لإعتماد المنشآت الصحية على منح شهادات الإعتماد لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظات المرحلة الأولى ، ومن بينها 8 وحدات رعاية أولية داخل محافظة أسوان ، وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أننا نعمل على قدم وساق لتطبيق كافة معايير الجودة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بإجمالى 11 مستشفى و 112 وحدة صحية ومركز طبى لإعتمادها من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية وحصولها على شهادة الإعتماد الصادرة عن GAHAR .

موضحاً بأن محافظة أسوان تم إدراجها ضمن محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقدم اللواء أشرف عطية شكره لكافة الجهود المتميزة التى ساهمت فى تحويل الصروح الطبية إلى مواقع طبية وعلاجية متكاملة الخدمات والمرافق لتقديم أوجه الرعاية المتعددة للمواطنين بالجودة العالية فى ظل المتابعة المستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، ووسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة .

لافتاً بأنه تم منح الإعتماد المبدئى من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية لمستشفى أسوان التخصصى ووحدات طب الأسرة بالفوزة ، والكفور ، والإسماعيلية ، والشطب ، والقفطية ، والجعافرة ، وحجازه ، وجزيرة هيسا ليصل بذلك عدد المنشآت الصحية المعتمدة فى أسوان إلى 37 منهم 32 وحدة ومركز رعاية أولية و 5 مستشفيات لخدمة أهالى المحافظة .

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