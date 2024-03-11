إيمان كريم تشارك في فعاليات المُلتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد

شاركت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فاعليات النسخة الثالثة من المُلتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية " دمج الطلاب من ذوي القدرات الفائقة والأسوياء"، الذي نظمه معهد إعداد القادة تحت شعار "مبدعون باختلاف" ، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبها أعربت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بالمشاركة في المُلتقى الذي يعد فرصة مثالية لاكتشاف المواهب والقدرات الخاصة بالطلاب من ذوي الإعاقة في الجامعات والمعاهد.

وأكدت المشرف العام على المجلس، على أن اهتمام القيادة السياسية بتنمية قدرات الطلاب من ذوي الإعاقة وتوفير كافة السبل لتحقيق ذلك كان وراء الدفعة القوية والمعنوية للطلاب لإبراز مواهبهم التي يتمتعون بها، هذا بخلاف حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الاعلى للجامعات على دعم كافة الانشطة الطلابية و المساهمة على الدمج الطلابي داخلها كذلك دعم تنمية قدرات الطلاب من ذوي الإعاقة بشكل مستمر.

وشددت الدكتورة إيمان كريم، على ضرورة إعداد لائحة موحدة لقبول الطلاب فى الكليات المختلفة و الاهتمام بالأنشطة الطلابية و الرياضية و الاجتماعية و الفنية وتحقيق حياة جامعية دامجة، وكذلك العمل على إتاحة المناهج و الأبنية التعليمية.

من جانبه أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدور الفاعل للمجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، والتأثير المجتمعي الذي يقوم به المجلس ويقدمه على كافة الأصعدة وفي مقدمتها الجانب التوعوي، والتعاون مع كافة المؤسسات وفي مقدمتها الوزارة لحل كافة الإشكاليات التي من الممكن أن تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الحياة الجامعية، مشددا أيضاً على ضرورة تفعيل مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات والمعاهد للقيام بأدوارها المثلى والمطلوبة.

في سياق متصل كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لجهودها المثمرة والمتميزة في مجال الاهتمام بالأخشاص ذوي الأعاقة، وعلى هامش فاعليات المُلتقى تفقدت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، معرض الأعمال الفنية للطلاب ذوي الاعاقة بالجامعات المصرية الذي تضمن لوحات من التصوير الزيتي وأعمال الأشغال الفنية، وأشغال النسيج، وأشغال الخشب، ولوحات من التصوير الفوتوجرافي، وبعض الأعمال التكنولوجية والابتكارية.

يذكر أيضا أن الملتقى شارك فيه بالحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة شيرين يحيى، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، والعديد من الطلاب.

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