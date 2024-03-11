اليوم.. جنايات بورسعيد تصدر حكمها على "قاتل شقيقته" بحي المناخ

تصدر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، حكمها، اليوم الأحد، على المتهم بقتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ، بعدما أحالت في جلستها السابقة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلست اليوم للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة الماضية تقديم هاني فوقي، محامي المتهم مستندًا يثب سحب الولاية من والد المتهم وشقيقته المجني عليها لعدة أسباب منها الإهمال، كما أشار خلال مرافعته إلى تقرير الطب النفسي للمتهم بأنه تضمن معاناته من الشخصية العصابية، التي تؤثر على إدراك المتهم واختياره نتيجة ضغوط اجتماعية ومجتمعية خاصة خلال الفترة التي أعقبت وفاة والدته.

وطالب محامي المتهم في نهاية مرافعته بمراعاة الرأفة مع مُوكله.

بينما قدم محمد صفا، محامي أسرة المجني عليها، هاتف المجني عليها مرفق به أوراق بها صور ومحادثات لتفريغ الموبايل تشير إلى العلاقة الطيبة بين المجني عليها وشقيقها المتهم بقتلها.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر عام 2023 باتهام: محمد نبيل السيد 22 عامًا، بانهاء حياة شقيقته "فريدة"، وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ في بورسعيد.