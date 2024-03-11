شاب ينهي حياته بالقفز من أعلى عقار بعد تناوله جرعة هيروين بمدينة نصر

أقدم شاب على الانتحار بالقفز من أعلى عقار بعد تناوله جرعة هيروين بمدينة نصر.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بعزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يرتدى كامل ملابسه ومصاب بتهشم بالجمجة، ونزيف من الأنف، وكدمات بالظهر، وبفحص ملابسه عثر على كمية من مسحوق الهيروين.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفى دائم تعاطى المواد المخدرة وسبق حجزه عدة مرات بمصحات علاج إدمان وبسؤال زوجته رجحت تخلصه من حياته ولم تشتبه فى أحد جنائيا، وتم نقل الجثة للمشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.