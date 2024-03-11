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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أوكرانيا ترفض دعوة بابا الفاتيكان للتفاوض مع روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفض دعوة بابا الفاتيكان فرنسيس لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو أمس الأحد: "يجب أن تكون الكنيسة بين الناس، وليس على بعد 2500 كيلومتر، في مكان ما، للتوسط فعليا بين من يريد أن يعيش ومن يريد تدميرك".

وتابع: "عندما بدأ الشر الروسي هذه الحرب" في 24 فبراير 2022، "قام جميع الأوكرانيين بالوقوف للدفاع عن أنفسهم. مسيحيون ومسلمون ويهود-الجميع".

وشكر زيلينسكي كل رجل دين أوكراني يعمل مع قوات الدفاع، مؤكدًا أن رجال الدين هؤلاء هم في الخطوط الأمامية لحماية الحياة والإنسانية، مضيفا أنهم يدعمون الجنود بالصلاة والحوار والأفعال.

وكان بابا الفاتيكان دعا إلى إجراء مفاوضات سلام مع روسيا، وهو ما فهم داخل أوكرانيا ولدى العديد من أنصارها على أنه نداء من جانب واحد لكييف وحدها- حتى أن البعض اعتبر أنه دعوة للاستسلام.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بابا الفاتيكان روسيا