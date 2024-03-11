دفن جثة عامل صدمه قطار بالعياط

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة عامل لقى مصرعه إثر اصطدامه بقطار بالعياط، بعد مناظرة الجثة والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بالصفة التشريحية لجثمانه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقى المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالحادث الأليم، وفور تلقي البلاغ، انتقلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينة الوضع.

وبالتحقيق والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة محاولة العامل عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، حيث صدمته قوة القطار القادم من القاهرة متجهًا لأسوان، مما تسبب في وفاته على الفور، تم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية