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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الاستعلام عن صحة شخصين أصيبا في حريق سيارة بالحوامدية

ارشيفيه
ارشيفيه
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استعلمت جهات التحقيق بالجيزة عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في حريق سيارة تابعة لشركة حكومة بالحوامدية، تمهيدا لسؤالهما عن ملابسات الحادث، وانتدبت المعمل الجنائي والفني للمعاينة لمعرفة أسباب احتراقها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
وكشفت التحريات الأولية أنه في أثناء سير سيارة تابعة لشركة حكومية اشتعلت أسطوانة معبأة بغاز الهيليوم مما أدى إلى تفحمها، وإصابة شخصين كانا يستقلاها.
البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة تابعة لاحدي الشركات بمنطقة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة شخصين جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخصين حريق سيارة الحوامدية