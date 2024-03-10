محافظة الجيزة: غلق كلي بشارع الأهرام لمدة ساعتين من تقاطعه مع طريق المنصورية

اعلنت محافظة الجيزة عن استكمال الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق الخط الرابع أعمال تفريغ ضغط الهواء بماكينة الحفر الخاصة بمشروع المترو وذلك بشارع الأهرام بالإتجاهين لمسافة (۳۰۰م) بداية من تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية وحتى فتحة الدوران الكائنة امام مسجد الصباح .

توضح محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي بشارع الاهرام بالموقع المشار اليه وذلك لمدة ساعتين على تكون الأعمال يوم الاثنين الموافق ١١ / ٣ / ٢٠٢٤ ابتداء من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الساعة السادسة صباحاً .



وتطمئن محافظة الجيزة السادة المواطنين بأن من المتوقع صدور اصوات مرتفعة مصاحبة للأعمال أثناء تنفيذ عملية تفريغ ضغط الهواء وأن الامر لا يدعو للقلق .



ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والعمرانية والطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات وتسهيل عملهم .

لافتا ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل الضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .