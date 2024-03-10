تنس الطاولة يحقق إنجازا تاريخيا في دورة الألعاب الأفريقية بـ11 ميدالية بينها 6 ذهبيات

حقق منتخب تنس الطاولة إنجازا تاريخيا في منافسات دورة الألعاب الإفريقية 2023، التي تستضيفها العاصمة الغانية أكرا، خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي، بعدما حصدوا 11 ميدالية متنوعة بينهم 6 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات بعد ختام منافسات اللعبة مساء الأحد.

وتصدر لاعبو تنس الطاولة جدول ترتيب اللعبة في دورة الألعاب الإفريقية بعدما حصدوا 6 ميداليات ذهبية في 7 منافسات، وتوج منتخب الجزائر بذهبية وحيدة في منافسات الزوجي المختلط، كما حصد الفراعنة فضيتين و3 برونزيات.

وجاءت نتائج تنس الطاولة في دورة الألعاب الإفريقية أكرا 2023 كالتالي:

حصل على الميداليات الذهبية كل من: “هنا جودة في منافسات فردي السيدات، وعمر عصر في منافسات فردي الرجال، منتخب الرجال للفرق، ومنتخب السيدات فرق، الثنائي مريم الهضيبي ويوسف عبد العزيز في زوجي المختلط، الثنائي مريم الهضيبي ومروة الهضيبي في منافسات الزوجي".

فيما حصد الميداليات الفضية كلا من: “دينا مشرف في منافسات فردي السيدات، والثنائي محمد شومان وخالد عصر في منافسات الزوجي”.

توج بالميداليات البرونزية كلا من: “محمد البيلي في منافسات فردي الرجال، الثنائي محمد البيلى ومروة الهضيبي في الزوجي المختلط، الثنائي محمد البيلي ويوسف عبد العزيز في منافسات الزوجي”.