بنك الطعام يعلن عن حملة إفطار صائم برعاية وزارة التضامن

عقد بنك الطعام المصري مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر البنك بالتجمع الثالث للإعلان عن أنشطته خلال شهر رمضان المعظم بحملة "افطار صائم".

جاء ذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الدكتور خالد قاسم مساعد أول وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور نيازي سلام رئيس مجلس إدارة بنك الطعام المصري، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، والدكتور أيمن عبد العال رئيس الادارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية ونجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات.

تضمن المؤتمر عرضا كاملا لخطة بنك الطعام المصري لتنفيذ برامج الإطعام خلال شهر رمضان المعظم – إفطار صائم للعام الحالي 2024، والتي سيتم تنفيذها تحت شعار "الغذاء أساس الحياة" من خلال الاستعانة بقاعدة بيانات ضخمة يمتلكها بنك الطعام وتحتوي على ما يقرب من9 ملايين مواطن على مستوى محافظات الجمهورية، تحقق الوصول الى أكبر عدد المستفيدين لتقديم الغذاء الصحيح واللازم، وهو الدور الذي يقوم به بنك الطعام بجدارة على مدار 20 عاما باعتباره أول و أكبر مؤسسة متخصصة في الإطعام تعمل بشكل تطوعي لخدمة المصريين لتوفير الامن الغذائي للمصريين.

حول رغبة المتطوعين فى المشاركة فى تنفيذ الأنشطة، أعلن بنك الطعام خلال المؤتمر عن تجربة التطوع التفاعلية الجديدة لجميع الإدارات والفروع والمفتوحة أمام الجميع للتطوع والمشاركة، كما خصص بنك الطعام رمز للتبرع باسم "كود الخير" والذي سيسمح للأفراد بالتبرع بمبلغ لإرساله إلى أي مستفيد يقوم المتبرع إما بإدخال رقمه الشخصي أو رقم المستفيد ويقوم المستفيد باسترداد الرمز في أقرب سوبر ماركت من قاعدة بيانات بنك الطعام، بهدف توفير المرونة والراحة في دعم من هم فى حاجة للمساعدة أوتم طرح الفكرة من خلال إعلان تم بثه منتصف شهر فبراير الماضى، وقدمه الفنان أحمد داود وقام بشرح كيفية إتمام عملية الكود.

وجه محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، الشكر الى نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، لحرصها الدائم على دعم كافة أنشطة بنك الطعام المصري، مؤكدا عزم بنك الطعام المصري على تنفيذ انشطته بشكل احترافي ومتكامل طوال الشهر الفضيل لضمان توفير الامن الغذائي للمستحقين ، وبذل وتسخير كافة الجهود لدعم المواطنين بالغذاء الصحي واللازم لهم خلال أيام الصيام، وبأعلى مستوى، موضحا أن بنك الطعام المصري يحرص على رفع معدلات تنفيذ البرامج والانشطة عاما بعد عام لزيادة أعداد المستفيدين والوصول الى الفئات المستحقة طبقا لاحتياجاتهم المختلفة والمتنوعة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى تدشين الحملة والتى تأتى مواكبة بالاحتفال بمرور ٢٠ عاما على تأسيس بنك الطعام، حيث مر ٢٠ عاماً من العطاء والجهد المتنامى فى إطار التنمية المستدامة والشراكات المتميزة لخدمة المجتمع والاستثمار الاجتماعي، وكان استثمار رابح لمكافحة الجوع يقوم على الأمن الغذائي وكان له إبداع داخل مصر وأصبح هناك نسخ عديدة من بنك الطعام خارج مصر بما يملكه من ثقة وفكر لتحقيق استدامة للموارد والتمويل، مشيرة إلى أنه أول مؤسسة مصرية لمكافحة الجوع نشأت باسم بنك، فبنك الطعام يعد بيت خبرة فى قضايا الأمن الغذائى ومكافحة الفقر.

تضمن المؤتمر الصحفي كلمات لحضور المؤتمر، أشادوا خلالها بأداء بنك الطعام المصري، وأعلنوا دعمهم الكامل لكافة الانشطة التي يتم تنفيذها خلال شهر رمضان، وطوال العام، كما اصطحب محسن سرحان الحضور في جولة التجربة التفاعلية الجديدة للمتطوعين داخل مصنع التعبئة الخاص ببنك الطعام، كما تفقدوا مشروع تكية المحروسة الذي اطلقه بنك الطعام، بالإضافة إلى مشاهدة مراحل العمل داخل تكية المحروسة -المطبخ المنتقل - الخاص بتوزيع الوجبات الساخنة في ميادين مصر، كخطوة جادة لتوفير الغذاء للأسر الأكثر احتياجا، كما شهد الضيوف الاستعدادات التي تجري لإعداد مائدة الرحمن الرئيسية لبنك الطعام المصري.

تشمل أنشطة بنك الطعام المصري في شهر رمضان، توزيع كرتونة "فرحة رمضان" وتحتوي على مواد غذائية لتوزيعها على المستحقين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية في جميع أنحاء الجهورية، من خلال قاعدة البيانات التي يعتمد عليها بنك الطعام ويقوم بتحديثها بشكل دوري بنائا علي البحث والتقييم، للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية بما يخدم أكثر من مليون اسرة خلال الشهر المعظم، وفي مجال موائد الرحمن تشمل الأنشطة إقامة موائد رحمن بجميع محافظات الجمهورية يوميًا خلال الشهر المعظم ويستفيد منها ما يقرب 500 فرد في المائدة، الى جانب برنامج "شنطة المحطة"، الذي ينفذه بنك الطعام المصري بالتعاون مع وزارة النقل لتوزيع شنطة علي المسافرين فى وسائل النقل بمحطات مصر المختلفة، وتحتوي على الماء والتمر للمسافرين والمتنقلين خلال وقت الافطار.

يذكر أن بنك الطعام المصري، خلال شهر رمضان 2023 نجح في تنفيذ برنامج إفطار صائم وساهم فى وصول الغذاء لعدد كبير من المستحقين بلغ 7 ملايين شخص من الاسر والفئات المستحقة وتحقيق اقصى إفادة لهم على مدار الشهر الكريم وأطلق 20 قافلة تحتوي على كراتين مواد غذائية و تم ارسالها لعدد من المحافظات، وتم أيضا إطلاق اتوبيس العزومة للسنة الثامنة على التوالى لتوزيع 7000 كرتونة أخرى، كما تم اقامة 100 مائدة رحمن بجميع محافظات مصر استوعبت بين 250 – 700 مستفيد يوميا طوال شهر رمضان، بما ساهم فى تقديم وجبات الإفطار لما يقرب من 1,750,000 فرد الى جانب العديد من الانشطة الخيرية والتطوعية الأخرى طوال الشهر.