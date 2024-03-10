ads
الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب السباحة يحصد 6 ميداليات في ثاني أيام منافسات دورة الألعاب الأفريقية

أبطال منتخب السباحة
أبطال منتخب السباحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجح أبطال منتخب السباحة في حصد 6 ميداليات متنوعة خلال اليوم الثاني من منافسات السباحة في بطولة دورة الألعاب الأفريقية بغانا 2023 خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

أحرز الميداليات لوجين عبدالله ميدالية ذهبية في سباق 200 متر حرة سباحة بزمن 2:03.63 دقيقة، بينما حصد مروان القماش الميدالية الذهبية في نفس سباق أيضا بزمن 1:49.75 دقيقة، كما حصل على خلف الله الميدالية الذهبية فى سباق 50 متر فراشة بزمن 23.93 ثانيه، وأيضا حصدت الفراشة فريدة عثمان الميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة بزمن 26.02 ثانية.

وحقق اللاعب عبد الله نصر الميدالية الفضية في سباق 200 متر حرة  بزمن 1:50.39 دقيقة، بالإضافة إلى ميدالية فضية لمنتخب مصر للسباحة فى سباق 4*100 متر متنوع مختلط بزمن 4:03.26 دقيقه َ.

تسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

 

اللاعب عبد الله نصر أبطال منتخب السباحة رفع علم مصر