افتتاح مركز الدعم النفسي التابع لإدارة التربية الخاصة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء

افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم مركز الدعم النفسي التابع لإدارة التربية الخاصة بديوان عام مديرية التربية والتعليم .

وقال وكيل الوزارة التعليم بأنه في ضوء إهتمام الدولة المصرية بذوي الاحتياجات الخاصة، وبناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور/ رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبدعم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء جري تجهيز مركز الدعم والارشاد النفسي بادارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ، ويتضمن المركز مجموعة من المقاييس النفسية والتربوية وعددها ( ٤١ ) مقياس ، وهي تضم مقاييس التربية الخاصة، والصحة النفسية، وعلم النفس التعليمي، والتخاطب، والتوحد، وصعوبات التعلم وتعديل السلوك وتنمية المهارات ومقاييس المتفوقين والموهوبين.



أفاد كل من الدكتورة عزه كمال مدير إدارة التربية الخاصة والدكتور مصطفى هريدي مدير المركز بأن المركز يقدم الخدمة للطلاب العاديين وغير العاديين واسرهم والمراهقين، والشباب المقبلين علي الزواج، كما يقوم المركز بعمل دورات تدريبية لاولياء الامور والمعلمين.



ويعمل بالمركز متخصصين في التربية الخاصة والصحة النفسية وعلم النفس التعليمي وتم حصر عدد ٢٨٦ حالة من ادارة العريش التعليمية تحتاج الي تطبيق مقاييس وبرامج علاجية، غير الحالات التي تم تحويلها الي مدرسة التربية الفكرية لاخذ جلسات وغرفة التكامل الحسي ومنتسوري وعددهم ٦٣ حالة من ادارة العريش.