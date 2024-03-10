رياضة النواب تناقش تطوير مراكز الشباب بالقاهرة والجيزة.. وتنتقد قرار "التضامن"

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ،طلب الإحاطة المقدم من النائب احمد علي إبراهيم، بشأن تأخر وزارة الشباب والرياضة في توفير الدعم اللازم لتطوير صالة الألعاب الفردية بنادي المرج في القاهرة.

وقال الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام المنشآت الرياضية بوزارة الشباب والرياضة أنه سيتم إجراء معاينة على أرض الواقع لصالة الألعاب الفردية بنادي المرج وإعداد المقايسة المطلوبة لتطويرها من قبل استشاري الوزارة لإسنادها لإحدى الجهات المنفذة.

وأوصت اللجنة بإبلاغ النائب أحمد علي إبراهيم مقدم طلب الإحاطة بالموعد المحدد لإجراء معاينة على أرض الواقع لصالة الألعاب الفردية بنادي المرج وتحديد حالتها الإنشائية، وذلك حتى يتسنى حضور المعاينة برفقة استشاري وزارة الشباب والرياضة.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة من نفس النائب بشأن تأخر وزارة الشباب والرياضة في تطوير مسرح مركز شباب الأندلس – بحي المرج- القاهرة.

ردًا على موضوع طلب الاحاطة أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة بأنه قد تمت موافقة وزارة الشباب والرياضة على إدراج تطوير مسرح الاندلس ضمن الخطة الإضافية لمديرية الشباب والرياضة للعام المالي 2023 / 2024 بمبلغ (300) ألف جنيه وتم الإعلان عن المناقصة الخاصة بالعملية بجريدة الأهرام وتم تحديد موعد الفض الفني يوم 20/ 3 / 2024.



كما أفاد محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة بأنه سيتم - بالتوازي مع طرح المناقصة الخاصة بتطوير مسرح مركز شباب الأندلس - عمل مقايسة لذات العملية من قبل استشاري الوزارة لتكون البديل لتنفيذها من قبل وزارة الشباب والرياضة حال عدم اكتمال المناقصة المطروحة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة .



وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة في إحلال وتجديد ملعب جمعية رملة بولاق دون تحميل وزارة التضامن الاجتماعي أي نفقات- بحي بولاق أبو العلا- القاهرة.

ردًا على موضوع طلب الاحاطة أفادت إسراء سيد حمادة مدير عام إدارة بولاق أبو العلا الاجتماعية بأنه قد صدر قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 557 لسنة 2022 بشأن وقف نشاط الأندية الاجتماعية والثقافية وكذا أنشطة أندية الدفاع الاجتماعي والأندية النسائية سواء الأنشطة المركزية أو التابعة للمديريات مع استمرار أندية المسنين وأندية الطفل فى ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها، وعليه تم وقف نشاط الملعب لعدم صدور ترخيص له بممارسة النشاط.

وفي هذا السياق أوضح النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة أن هناك خطأ من قبل الشئون القانونية بإدارة بولاق أبو العلا الاجتماعية في تفسير قرار وزيرة التضامن الاجتماعي المشار إليه، وأن هذا القرار ينطبق على أنشطة الأندية الاجتماعية والثقافية التابعة للجمعيات وليس الملاعب، مؤكدًا أن هناك ملاعب عديدة تابعة لجمعيات الشؤون الاجتماعية تمارس أنشطتها دون توقف.



وأوصت اللجنة بإعادة تشغيل ملعب جمعية رملة بولاق لممارسة النشاط وتوجيه خطاب رسمي من وزارة الشباب والرياضة لوزارة التضامن الاجتماعي مفاده عدم تعارض النشاط الممارس على ملعب جمعية رملة بولاق مع الحظر الوارد بالبند (ح) من المادة 15 من القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.