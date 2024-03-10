الرئيس الأوكراني يشكر فرنسا على دعمها لبلاده

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عن شكره لفرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون على دعمهما لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي بحسب ما أوردت وكالة /أوكرن فورم/ الأوكرانية: "لقد وقعنا مؤخرا اتفاقية أمنية مع فرنسا بشأن الدعم طويل الأمد لضمان قدر أكبر من الأمن والقوة المشتركة، والتعاون في المجالات الأمنية والمالية والدفاعية، والخطوات السياسية المشتركة "، مؤكدا أنها أشياء محددة للغاية تساعد أوكرانيا في الدفاع عن استقلالها".

وتقدم الرئيس الأوكراني بالشكر لفرنسا والرئيس ماكرون بشكل شخصي على مساعدة أوكرانيا، معربا عن امتنانه لإعداد الاتفاق ولتحديد ما تحتاج له أوكرانيا بالضبط.