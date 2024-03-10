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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

غدًا غرة شهر رمضان في قطر والإمارات والبحرين واليمن.. والثلاثاء في سلطنة عمان

رمضان
رمضان
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أعلنت قطر والإمارات والبحرين واليمن أن يوم غد الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، فيما أعلنت سلطنة عمان أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

ففي قطر، ذكرت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، في بيان لها، أن يوم غد الإثنين الموافق 11 من شهر مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي الإمارات، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 أن يوم غد الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك، وذلك بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة حيث ثبتت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

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