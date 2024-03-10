نائب محافظ كفر الشيخ يحصل علي درجة الدكتوراه من حقوق طنطا

قدم، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، وقيادات وأجهزة المحافظة التنفيذية، خالص التهنئة للدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، لحصوله علي درجة الدكتوراة بكلية الحقوق جامعة طنطا، بمرتبة إمتياز عن رسالته بعنوان ( دور الإدارة المحلية في تحقيق الاستقرار السياسي في الدولة)، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والعطاء.

وقررت لجنة المناقشة والحكم المشكلة من الدكتور أيمن محمد أبو حمزة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، كلية الحقوق جامعة طنطا، مشرفًا ورئيسًا، والمستشار الدكتور لطفي محمد لطفي منصور، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية عضوًا، والدكتورة ماجدة عبدالشافي منصور، أستاذ ورئيس قسم القانون العام، كلية الحقوق جامعة بنها عضوًا، قبول الرسالة ومنح درجة الدكتوراة للدكتور عمرو البشبيشي، بمرتبة إمتياز، عن عنوان (دور الإدارة المحلية في تحقيق الاستقرار السياسي في الدولة )، بمقر كلية الحقوق جامعة طنطا، تحت إشراف الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا.

وذلك بحضور عدد من كبار رجال الدولة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأساتذة حقوق طنطا، والقيادات التنفيذية بمحافظتي كفرالشيخ والغربية.

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