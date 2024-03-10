محافظ المنوفية يتفقد توسعات طريق قويسنا - شبين الكوم

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مركزي شبين الكوم وقويسنا للوقوف على حجم الأعمال المنفذة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاء ممشي شبين الكوم الجديد بمنطقة معهد الكبد ، بحضور هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم ، والمستشار الهندسي للمحافظة ، حيث يجري تنفيذ أعمال صب البلاطات الخرسانية تمهيداً للتشطيبات النهائية .

وشدد المحافظ علي القائمين بتسريع وتيرة العمل بالممشى كونه متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة .

كما تفقد المحافظ مستشفي المخ والأعصاب بمجمع مستشفيات ميت خلف وذلك لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ، بحضور الدكتور مصطفي أبو حليمة مدير المستشفى ، وحرص على تفقد أقسام العناية المركزة وعيادات المخ والأعصاب بالقسم الداخلي واطمأن علي الحالة الصحية للمرضي ومدى تقديم أوجه الرعاية والخدمات الطبية اللازمة لهم .

وخلال تفقده للمستشفى قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية علي عمال المستشفى دعماً لهم وحرص علي تقديم خالص تهانيه القلبية للمرضى والعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .

تضمنت الجولة ، تفقد المحافظ أعمال تطوير وتوسعات طريق قويسنا – شبين الكوم ( منطقة كوبري جيهان ) بطول 400 م تقريباً ، رافقه سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، حيث تم الانتهاء من أعمال قطع الفرمة وجاري تركيب البلدورات وصب الطبقة الخرسانية علي جانبي الطريق تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ووضع طبقة الأساس كونه طريق هام وحيوي.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تتضمن توسعة الطريق وإنشاء حارات مرورية تساهم في تخفيف الاختناقات المرورية بمطلع كوبرى جيهان ومدخل مدينة قويسنا ، مؤكداً على أهمية دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة والارتقاء بمستوى مشروعات البنية التحتية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر .

واختتم المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال الحفر بموقع إنشاء موقف قويسنا النموذجي الجديد علي مساحة 2 فدان ، واستمع لشرح تفصيلي للمخطط الهندسي للموقف ، حيث يجرى أعمال الحفر تمهيدا لتأسيس المظلات .

ووجه المحافظ بتوحيد الجهود وتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء وفقاً للجداول الزمنية المقررة ، وذلك ضمن رؤية المحافظ البناءة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة لخدمة أبناء المحافظة للحد من الزحام وتحقيق السيولة للمركبات وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدينة .

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