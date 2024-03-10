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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. ديسترو يقود إمبولى لمواجهة ميلان

إمبولى
إمبولى
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أعلن ديفيد نيكولا المدير الفنى لفريق إمبولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظره ميلان، وذلك بعد قليل على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق إمبولى كالتالى:
حراسة المرمى: إليا كابريل.
خط الدفاع: أدريان إسمالي، سيباستيان فالوكيويتش، سبيستيان لوبيرتو.
خط الوسط: إيمانويل جياسي، رازافان مارين، يوسف مالح، ليبيراتو كاكيسي، نيكولو كامبياغي، ماتيو كانتشيليري.
خط الهجوم: ماتيا ديسترو.
ويحتل فريق ميلان المركز الثالث برصيد 56 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 وخسارة مثلهم .
بينما يقع إمبولي بالمركز الـ14 برصيد 25 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 14 لقاء .

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