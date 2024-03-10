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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل سموحة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

أحمد سامي المدير
أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة
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أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة التشكيل الرسمي الذي يخوض به  لمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد قليل على استاد الإسكندرية في الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا حاليًا المركز السادس برصيد 22 نقطة.
حارس المرمى: الهاني سليمان.
خط الدفاع: محمد متولي، محمود وحيد، مصطفى ميدو.
خط الوسط: عمرو قلاوة، دكوا دودو، آرثر، طارق علاء، إسلام جابر.
خط الهجوم: حسام حسن، فادي فريد.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: تيمور، محمد مغربي، لحسن دهدوه، مكرونه، الحبيب أحمد، عبد اللطيف قسو، ابو بكر ليادي، حسام جريشه، أحمد خالد.

أحمد سامى فريق سموحة مواجهة سيراميكا الدوري الممتاز