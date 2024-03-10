إبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز أمام الداخلية في الدوري الممتاز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الداخلية في إطار مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الداخلية في الرابعة من مساء الأحد على استاد السلام في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة فيما يحتل فريق الداخلية مؤخرة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط فقط.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - كريم حافظ - دودو الجباس - مروان حمدي.