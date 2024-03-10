مدير مستشفى بغزة: الاحتلال أخرج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة

قال الدكتور يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي ،اليوم الاحد،ان قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة.

وأضاف "العقاد" في تصريحات لـ "القاهرة الإخبارية": أن مستشفى غزة الأوروبي الوحيد القادر على تقديم الخدمات الصحية لآلاف الفلسطينيين ،ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفى إلى 550 سريرا لتقديم الخدمة الطبية لنحو 900 جريح.

وتابع ،الطواقم الصحية منهكة وغير قادرة على الوصول إلى المستشفى جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

وأكد، اننا نحن في حاجة ماسة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواصلة تقديم الخدمة للمرضى