الاتحاد الأوروبي يجدد تعهده بتعزيز قيم السلام والتضامن ودحض جذور الارهاب في كل مكان

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تعهده بتعزيز قيم السلام والتضامن والاستقرار داخل بلدانه ودحض جذور الإرهاب من كل مكان حول العالم.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي بمناسبة الاحتفال باليوم الأوروبي العشرين لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب أكد فيه الاتحاد أنه "لن يسمح للإرهابيين ببث الخوف والكراهية في مجتمعنا وأن المفوضية الأوروبية ستظل ثابتة في التزامها بمكافحة الإرهاب لتطبيق أجندة مكافحة الارهاب التي كانت طرحتها في عام 2020 من أجل توقع التهديدات الإرهابية ومنعها والرد عليها بشكل أفضل ومنذ ذلك الحين، تم إحراز الكثير من التقدم، لا سيما في معالجة نشر المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت".

وذكر البيان أن محو هذا المحتوى - بما في ذلك اللقطات من الهجمات السابقة المنشورة على الإنترنت - أمر بالغ الأهمية لحماية كرامة الضحايا ومنع التطرف، ومنذ ديسمبر 2023، ومع دخول لائحة مكافحة المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، تم تنفيذ أكثر من 300 أمر لإزالة المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت بنجاح.

وفي اليوم الأوروبي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، نكرم ذكرى جميع الذين سقطوا بشكل مأساوي ضحايا للأعمال الإرهابية، سواء على أراضي الاتحاد الأوروبي أو خارج حدودنا.. يحمل هذا العام أهمية خاصة حيث نحتفل بإحياء ذكرى الهجوم الذي وقع في مدريد قبل عقدين من الزمن.. وستظل ذكرى الضحايا حية، وسيكون بمثابة تذكير مؤثر بالأثر الدائم للإرهاب.

